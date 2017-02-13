11:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локомотив" подтвердил назначение Сухины

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В пресс-службе "Локомотива" подтвердили информацию о назначении бывшего арбитра Станислава Сухины на должность начальника команды. Об этом ранее сообщили "Известия". Предыдущим местом работы Сухины был Департамент судейства и инспектирования РФС, в котором он работал с 2013 по ноябрь 2016 года. Опыта административной деятельности у него нет.

"Станислав Сухина присоединится к команде после сборов", – сообщили в пресс-службе.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (4)
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atakamchuk

Стасик всегда был под черкизовскими... Не забыли безработного...

11:52

sergey.v1968

Ну и награда нашла героя

11:49

shpasic

28 августа 2005, воскресенье. 17:00 МСК. Амкар - Локомотив 3:4 (3:0). уверенные два одиннадцатиметровых, назначенных Сухиной позволили совершить чудестный камбэк. не говоря уж об удалении Волкова и победном мяче в компенсированное время.

11:26

sssmol

Ну наконец-то воссоединились! На протяжении всей карьеры судьи Сухина тащил паровоз, назначения часто на их матчи получал, помогал, и вот - дождался награды!

11:12

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Материалы других СМИ