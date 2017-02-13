"Локомотив" подтвердил назначение Сухины

В пресс-службе "Локомотива" подтвердили информацию о назначении бывшего арбитра Станислава Сухины на должность начальника команды. Об этом ранее сообщили "Известия". Предыдущим местом работы Сухины был Департамент судейства и инспектирования РФС, в котором он работал с 2013 по ноябрь 2016 года. Опыта административной деятельности у него нет.

"Станислав Сухина присоединится к команде после сборов", – сообщили в пресс-службе.