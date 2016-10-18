"Локомотив" опроверг переподписание контракта с Шишкиным

В "Локомотиве" опровергли информацию о том, что в этом сезоне защитник Роман Шишкин заключил новое соглашение с железнодорожниками. Ранее в СМИ сообщалось, что 29-летнй россиянин переподписал контракт с красно-зелеными. Напомним, Шишкин выступает за "Локомотив" с 2010 года.

- Информация о продлении на минувшей неделе контракта Романа Шишкина не соответствует действительности, - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы железнодорожников. - У Романа долгосрочное соглашение, и оно было подписано значительно раньше, не в этом сезоне. Сейчас футболист сосредоточен исключительно на подготовке к матчу с ЦСКА.