"Локо" и Фернандеш пока не договорились по новому контракту

Агент полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша Паула Барбоза рассказал о ходе переговоров с клубом по новому контракту футболиста. В минувшем сезоне португалец провел за клуб 41 матч во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 8 результативных передач.

– Пока мы не договорились с "Локомотивом" по новому контракту Мануэла. Сейчас пауза. Надеюсь, мы вскоре встретимся и все обсудим. И "Локомотив", и Фернандеш хотят продолжить сотрудничество. Когда все прояснится? Надеюсь, до начала чемпионата мира мы договоримся по продлению соглашения, – сказал Барбоза. (Виталий АЙРАПЕТОВ)