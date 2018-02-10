14:29 | Футбол — РФПЛ

Лодыгин вновь отразил два пенальти

2

Голкипер "Зенита"  Юрий Лодыгин отразил два пенальти в товарищеском матче против "Марибора" (3:1). Интересно, что четыре года назад Лодыгин взял два пенальти и в чемпионате России. 24 марта 2014 года он оба раза переиграл нападающего "Крыльев Советов" Луиса Кабальеро.

Это стало четвертым случаем в истории чемпионатов России, когда один вратарь отражал два пенальти в одном матче, и первым, когда он дважды переигрывал одного и того же игрока. Всего в "Зените" Лодыгин отразил четыре пенальти в официальных матчах. (Алексей МОРОЗ)

2
Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

посмотрел гифки в соседней теме - сначала бил в одну сторону, потом - в другую.

20:31

Pleafant

Словенец дважды бил в одно и то же место,что,конечно,не умаляет заслугу Лодыгина.Что есть-то есть.

16:23

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!