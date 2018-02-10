Лодыгин вновь отразил два пенальти

Голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин отразил два пенальти в товарищеском матче против "Марибора" (3:1). Интересно, что четыре года назад Лодыгин взял два пенальти и в чемпионате России. 24 марта 2014 года он оба раза переиграл нападающего "Крыльев Советов" Луиса Кабальеро.

Это стало четвертым случаем в истории чемпионатов России, когда один вратарь отражал два пенальти в одном матче, и первым, когда он дважды переигрывал одного и того же игрока. Всего в "Зените" Лодыгин отразил четыре пенальти в официальных матчах. (Алексей МОРОЗ)