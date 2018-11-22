Лодыгин получил травму и выбыл до конца года

Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин получил травму на тренировке перед матчем 15-го тура чемпионата России с "Ростовом". Как информирует официальный сайт питерцев, после прохождения медицинского обследования у футболиста было диагностировано повреждение правой икроножной мышцы.

​Срок восстановления оценивается в 5-6 недель. Таким образом, вратарь пропустит заключительную часть первой половины сезона, которая завершится 13 декабря.



Лодыгин выступает за "Зенит" с 2013 года и провел в составе команды 164 матча, в том числе 71 на ноль.