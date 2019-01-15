Лодыгин не поехал на первый сбор "Зенита"

"Зенит" в составе 29 футболистов отправился на первый зимний сбор команды в Доху (Катар), сообщает официальный сайт питерской команды. Защитник Бранислав Иванович и полузащитник Матиас Краневиттер​ в связи с личными обстоятельствами присоединятся позднее, а голкипер Юрий Лодыгин отсутствует в списке.

На первых тренировочных сборах с командой будет работать бразильский специалист Виллиам де Оливейра в роли ассистента главного тренера.

Состав выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Никита Гойло, Николай Рыбиков.



Защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Денис Терентьев, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Бранислав Иванович, Эльмир Набиуллин, Илья Скроботов.



Полузащитники: Юрий Жирков, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Клаудио Маркизио, Магомед Оздоев, Эрнани, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Роберт Мак, Леон Мусаев.



Нападающие: Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Артем Дзюба.