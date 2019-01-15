Лодыгин не поехал на первый сбор "Зенита"

"Зенит" в составе 29 футболистов отправился на первый зимний сбор команды в Доху (Катар), сообщает официальный сайт питерской команды. Защитник Бранислав Иванович и полузащитник Матиас Краневиттер в связи с личными обстоятельствами присоединятся позднее, а голкипер Юрий Лодыгин отсутствует в списке.
На первых тренировочных сборах с командой будет работать бразильский специалист Виллиам де Оливейра в роли ассистента главного тренера.
Состав выглядит следующим образом:
Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Никита Гойло, Николай Рыбиков.
Защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Денис Терентьев, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Бранислав Иванович, Эльмир Набиуллин, Илья Скроботов.
Полузащитники: Юрий Жирков, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Клаудио Маркизио, Магомед Оздоев, Эрнани, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Роберт Мак, Леон Мусаев.
Нападающие: Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Артем Дзюба.
Отправляемся на первые #ГазпромТренировочныеСборы!– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 15 января 2019 г.
Бранислав Иванович и Матиас Краневиттер в связи с личными обстоятельствами присоединятся к команде позднее.
Кроме того, на первых сборах с командой будет работать Виллиам де Оливейра в роли ассистента главного тренера. pic.twitter.com/8WX9KE9EYT
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Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-01-15-zenit-otpravilsya-v-katar-na-pervye-gazprom-trenirovochnye-sbory-.htm