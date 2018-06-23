Левашов продлил контракт с тульским "Арсеналом"

Тульский "Арсенал" заключил новый контракт с вратарем Михаилом Левашовым, информирует официальный сайт клуба. Соглашение с 27-летним вратарем рассчитано до 2020 года.

Воспитанник тульского футбола Левашов пополнил основной состав "Арсенала" в 2016 году, дебютировал в премьер-лиге в сезоне-2016/17. За два сезона в составе "оружейников" вратарь провел 21 матч в чемпионате России.

"Арсенал" в минувшем сезоне занял седьмое место в чемпионате России.