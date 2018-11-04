Лев в центре поля арены "Санкт-Петербург". Просто оцените

Накануне матча 13-го тура российской премьер-лиги между "Зенитом" и "Ахматом" в центральном круге стадиона "Санкт-Петербург" появилось изображение льва.

Лев – это главный символ болельщиков сине-бело-голубых. Фанаты команды иногда называют себя "львы" и часто рисуют его на баннерах. Кроме того, лев - это клубный талисман, который присутствует на всех домашних матчах.

Игра "Зенит" - "Ахмат" сыграют в воскресенье, 4 ноября на стадионе "Санкт-Петербург". Начало – 14.00 (время московское). На матче ожидается до 45 тысяч зрителей. Команду гостей поддержат до 100 болельщиков.

Перед этим туром чемпионата России "Зенит" с 28-ю очками расположился на первом месте и точно его не потеряет, потому что у второго "Краснодара" 22 балла. У "Ахмата" в свою очередь 16 очков и девятое место.

"Зенит" – "Ахмат": чемпионат России, РПЛ, 13-й тур, 4 ноября 2018 года, прямая трансляция матча, начало – 14.00 (мск)