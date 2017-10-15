Лестьенн - в основе "Рубина" на матч с "Ростовом"

Стали известны стартовые составы "Ростова" и "Рубина" на матч 13-го тура чемпионата России. В стартовом составе казанцев выйдет нападающий Максим Лестьенн.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Ингасон, Макеев, Байрамян, Могилевец, Маер, Думбья, Шомуродов, Дядюн.

"Рубин": Джанаев, Набиуллин, Гранат, Навас, Сигурдссон, Кудряшов, М'Вила, Оздоев, Лестьенн, Карадениз, Канунников.

Матч "Ростов" - "Рубин" пройдет сегодня, 15 октября. Начало - в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.