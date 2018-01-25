Леонид Слуцкий: "Принял предложение по просьбе моего воспитанника Романа Адамова"

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий, который теперь будет консультировать академию "Ростова", поделился впечатлениями от семинара с наставниками школы. По его словам, он принял предложение по просьбе директора академии Романа Адамова, который является его воспитанником.

– Не секрет, что директор вашей академии, Роман Адамов, является моим воспитанником, – приводит слова Слуцкого пресс-служба "Ростова". – Мы с ним много и тесно общаемся. У него, как у молодого специалиста, возникает большое количество вопросов. Учитывая, что сейчас у меня есть время, по его просьбе я нашел возможность приехать и пообщаться с тренерами. В целом мне кажется, это очень полезно как для меня, так и для тренеров, с которым прошла встреча. У нас есть планы, есть варианты. Потому что есть школа в Волгограде, мы находимся не так далеко. По крайней мере, ребята могут играть между собой, участвовать в каких-то соревнованиях, использовать какие-то совместные методики. Любое обогащение пойдет только на пользу.

Вопросы были по поводу методик, по поводу детско-юношеского футбола, про основные акценты в детском футболе. Я постарался поделиться не только своим личным опытом, но и тем, что я увидел в Англии. Я долго наблюдал за "Челси", у которого, наверное, лучшая академия в мире. Никто никогда не говорит, как нужно тренировать. Однако, знать, как работает еще кто-то, или как кто-то мыслит касаемо методик в детско-юношеском футболе, полезно. Это обогащает. Тренеры были довольно активны и задавали много вопросов. Большинство из которых касалось детско-юношеского футбола, а также сравнительных характеристик, и того, что мы можем также взять на вооружение. ​