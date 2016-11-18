18:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Леонид Слуцкий: "Будем стараться без Еременко показывать все, на что способны"

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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии гостевого матча 14-го тура чемпионата России против "Арсенала" отметил, что армейцы будут без Романа Еременко стараться показывать все, на что способны. По словам специалиста, у команды нет другого выхода.

– Понятно, что ситуация для нас крайне неприятная, – сказал Слуцкий в эфире канала "Наш футбол". – У нас не остается другого выхода, кроме того как без Ромы показывать все, на что способны.

Сегодня стало изестно, что КЭДК УЕФА об отстранении полузащитника Романа Еременко от любой деятельности, связанной с футболом, сроком на 2 года. Срок дисквалификации отсчитывается с 6 октября. Решение может быть обжаловано клубом в течение трех дней.

Ерменко дисквалифицирован на два года. Live!

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Сосед дворовского тренера

Слыш,,,, ХЕЙНРИХ........... А ты в курсе, скока годиков тебе по УК РФ "навесят" за общение с "малолетками"???????? Так что ВАЛИ ОТСЮДА, пеДЯфиллНЫЙ....

20:27

VictorHeinrich

Сосед дворовского тренера и kaduly Уроки-то сделали, дебилы малолетние ?

20:01

Сосед дворовского тренера

ЛЕО, опомнись..... ЭТО вью не для К.В.Н. или "что=где=почём=когда"!!!!

19:50

kaduly

У слуцкого в каждом матче ломка на скамейке

19:29

Levbereg

За коней не болею, но реально тренер талантливый. Сначала из-за стадиона никаких реальных приобретений. Теперь ключевой футболист на коксе попался. Для Лиги Чемпионов к следующему сезону может еще будет сырой материал, но желаю приобрести команде игроков под Лигу Европы.

19:06

takker67

Тем почетней будет успех!!!

19:00

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