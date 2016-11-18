Леонид Слуцкий: "Будем стараться без Еременко показывать все, на что способны"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии гостевого матча 14-го тура чемпионата России против "Арсенала" отметил, что армейцы будут без Романа Еременко стараться показывать все, на что способны. По словам специалиста, у команды нет другого выхода.

– Понятно, что ситуация для нас крайне неприятная, – сказал Слуцкий в эфире канала "Наш футбол". – У нас не остается другого выхода, кроме того как без Ромы показывать все, на что способны.

Сегодня стало изестно, что КЭДК УЕФА об отстранении полузащитника Романа Еременко от любой деятельности, связанной с футболом, сроком на 2 года. Срок дисквалификации отсчитывается с 6 октября. Решение может быть обжаловано клубом в течение трех дней.

Ерменко дисквалифицирован на два года. Live!