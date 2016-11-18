Леонид Слуцкий: "Будем стараться без Еременко показывать все, на что способны"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии гостевого матча 14-го тура чемпионата России против "Арсенала" отметил, что армейцы будут без Романа Еременко стараться показывать все, на что способны. По словам специалиста, у команды нет другого выхода.
– Понятно, что ситуация для нас крайне неприятная, – сказал Слуцкий в эфире канала "Наш футбол". – У нас не остается другого выхода, кроме того как без Ромы показывать все, на что способны.
Сегодня стало изестно, что КЭДК УЕФА об отстранении полузащитника Романа Еременко от любой деятельности, связанной с футболом, сроком на 2 года. Срок дисквалификации отсчитывается с 6 октября. Решение может быть обжаловано клубом в течение трех дней.
Сосед дворовского тренера
Слыш,,,, ХЕЙНРИХ........... А ты в курсе, скока годиков тебе по УК РФ "навесят" за общение с "малолетками"???????? Так что ВАЛИ ОТСЮДА, пеДЯфиллНЫЙ....
20:27
VictorHeinrich
Сосед дворовского тренера и kaduly Уроки-то сделали, дебилы малолетние ?
20:01
Сосед дворовского тренера
ЛЕО, опомнись..... ЭТО вью не для К.В.Н. или "что=где=почём=когда"!!!!
19:50
kaduly
У слуцкого в каждом матче ломка на скамейке
19:29
Levbereg
За коней не болею, но реально тренер талантливый. Сначала из-за стадиона никаких реальных приобретений. Теперь ключевой футболист на коксе попался. Для Лиги Чемпионов к следующему сезону может еще будет сырой материал, но желаю приобрести команде игроков под Лигу Европы.
19:06
takker67
Тем почетней будет успех!!!
19:00