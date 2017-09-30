Уличная атлетика при поддержке Datsun
11:27 | Футбол — РФПЛ

Леонид Кучук: "Перелет перенесли нормально, если не учитывать, что на это ушло 15 часов"


Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук в преддверии матча 12-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск"​ отметил, что тяжелый перелет не может служить оправданием.

– Перелет команда перенесла нормально, если не учитывать, что на это ушло 15 часов, – отметил Кучук в эфире телеканала "Наш футбол". – Но это реальность. Нужно принимать это как должное. Все команды здесь играют. И СКА также приходится летать. Ссылаться на это не надо – надо играть.

Потеря Юсупова? Потеря любого игрока основного состава – серьезная потеря. В прошлом матче у нас был только один центральный защитник, но мы играли и показали хороший футбол. Просто немного не повезло. Это не должно стать препятствием в нашей игре.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – Ростов"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 12-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий