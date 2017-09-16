Леонид Кучук: "Давайте оставим Мевлю в покое, он игрок "Зенита"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук после поражения от ЦСКА (0:2) в матче 10-го тура чемпионата России отметил, что его команда пропустила необязательные мячи. Также специалист предложил не говорить о защитнике Михе Мевле, который летом перешел в "Зенит".

– "Ростов" был активнее в первом тайме? ЦСКА сел и начал нас ловить на контратаках, – сказал во флеш-интервью Кучук. – У нас было пространство за спиной, у соперника было преимущество после забитого мяча. Мы попытались отодвинуть игру от своих ворот. Хотели забить, но оголили свои зоны.

Нехватка Мевли? Давайте оставим его в покое, потому что он игрок "Зенита". Один лишь раз мы нарушили дисциплину, и это привело к забитому мячу. ЦСКА – силовая команда, продавливает на стандартных положениях.

Замена Могилевца на Гацкана? Это связано с тем, чтобы усилить игру в центре поле. Спасибо Саше за то, что у нас хотя бы что то стало получаться. Мы стали более активны в продвижении атак. Все три замены – риск? Не считаю. Мы попытались усилить игру в атаке. Какие-то моменты у нас получались.

Трансляция матча ЦСКА - "Ростов"