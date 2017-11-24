Леандро Паредес: "С "Локомотивом" после первого тайма счет мог быть 2:0 в нашу пользу"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес объяснил причину поражения в матче 15-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:3).

– Что говорил Манчини игрокам в разгар серии неудач?

– Мистер реагировал очень спокойно. Говорил, что мы – отличная команда, которая ставит перед собой самые высокие цели, и нужно просто не сдаваться, сталкиваясь с трудностями. Тогда и вернутся победы, все в наших руках.

– Матч с "Локомотивом" – главное разочарование первого круга?

– Я бы не назвал его разочарованием. Мы в чемпионате проиграли всего две игры из семнадцати – не такой уж плохой результат. Тем более, в игре с "Локомотивом" после первого тайма счет мог быть 2:0 в нашу пользу, но немного не хватило везения.

– Вы пропускали эту игру из-за перебора желтых карточек и смотрели матч со стороны. Есть версии, в чем причина поражения?

– "Зенит" играл хорошо, доминировал, и все было бы намного проще, забей мы в первом тайме – но Ригони попал в штангу. Во второй половине нас несколько раз поймали на контратаках, и игра рассыпалась. Удача была не на нашей стороне. (Егор БЫЧКОВ, Сергей ЯРЕМЕНКО)