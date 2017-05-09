Лапочкин рассудит "Амкар" и "Спартак", Егоров обслужит матч "Крылья Советов" – "Зенит"

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 28-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РФС. Игры пройдут с 12 по 14 мая. Отметим, что встречу "Амкар" – "Спартак" рассудит Сергей Лапочкин, а на матче "Крылья Советов" – "Зенит" будет работать бригада под руководством Александра Егорова.

12 мая (пятница)

ЦСКА – "Арсенал": судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

13 мая (суббота)

"Урал" – "Краснодар": судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор матча – Михаил Ходырев (Москва).

"Крылья Советов" – "Зенит": судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

"Амкар" – "Спартак": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа); Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

"Локомотив" – "Оренбург": судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

14 мая (воскресенье)

"Томь" – "Терек": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Сергей Архипов (Ульяновск); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

"Ростов" – "Рубин": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

"Уфа" – "Анжи": судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).