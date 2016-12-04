Лапочкин не назначил пенальти в пользу "Локомотива"

На 15-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Терек" арбитр Сергей Лапочкин не назначил пенальти в ворота гостей. Защитник грозненцев Анхель, не пытаясь сыграть в мяч, корпусом толкнул убегавшего к воротам Майкона и сбил его. Вместо того, чтобы наказать нарушителя правил 11-метровым ударом, судья продолжил игру. (Александр БОБРОВ)