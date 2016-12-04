Лапочкин не назначил пенальти в пользу "Локомотива"

На 15-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Терек" арбитр Сергей Лапочкин не назначил пенальти в ворота гостей. Защитник грозненцев Анхель, не пытаясь сыграть в мяч, корпусом толкнул убегавшего к воротам Майкона и сбил его. Вместо того, чтобы наказать нарушителя правил 11-метровым ударом, судья продолжил игру. (Александр БОБРОВ)
bvp
Бобров шизофреник, маньяк. Кто-то остановит его словесный понос???
17:51
Adios Аmigos R.
Лапочкин - продажная...
17:33
yspesh4
Бобров - мазохист. Читает комменты и испытывает несравнимое с СЭКСом удовольствие. И так 2-3 раза каждый тур.
17:18
pfr46
Господин Бобров военный и заместитель редактора. Так что ему по положению положено нести чушь.
17:16
zega
У Боброва половина головы набита мусором с опилками, поэтому и несет такой бред.
17:08
marksan
Выдумщик, однако! Но деньги же надо как-то зарабатывать!
17:05
vne9
Болею за Локомотив, но пенальти не было. Вратарь успевал к мячу первым. Бобров выпей яду.
17:00
zhenka20021981
Бобров- д...л. Какой пенальти? Игра плечо в плечо. Не болею ни против Локо, ни за черноглазых. Просто смотрю футбол. такую чушь писать.... какой пенальти? Что выдумывать.
16:51