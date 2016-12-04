16:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Лапочкин не назначил пенальти в пользу "Локомотива"

Лапочкин не назначил пенальти в пользу "Локомотива". Фото Телеканал "Матч ТВ" Лапочкин не назначил пенальти в пользу "Локомотива". Фото Телеканал "Матч ТВ" Лапочкин не назначил пенальти в пользу "Локомотива". Фото Телеканал "Матч ТВ" Лапочкин не назначил пенальти в пользу "Локомотива". Фото Телеканал "Матч ТВ"
Лапочкин не назначил пенальти в пользу "Локомотива". Фото Телеканал "Матч ТВ"
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На 15-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Терек" арбитр Сергей Лапочкин не назначил пенальти в ворота гостей. Защитник грозненцев Анхель, не пытаясь сыграть в мяч, корпусом толкнул убегавшего к воротам Майкона и сбил его. Вместо того, чтобы наказать нарушителя правил 11-метровым ударом, судья продолжил игру. (Александр БОБРОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (8)
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bvp

Бобров шизофреник, маньяк. Кто-то остановит его словесный понос???

17:51

Adios Аmigos R.

Лапочкин - продажная...

17:33

yspesh4

Бобров - мазохист. Читает комменты и испытывает несравнимое с СЭКСом удовольствие. И так 2-3 раза каждый тур.

17:18

pfr46

Господин Бобров военный и заместитель редактора. Так что ему по положению положено нести чушь.

17:16

zega

У Боброва половина головы набита мусором с опилками, поэтому и несет такой бред.

17:08

marksan

Выдумщик, однако! Но деньги же надо как-то зарабатывать!

17:05

vne9

Болею за Локомотив, но пенальти не было. Вратарь успевал к мячу первым. Бобров выпей яду.

17:00

zhenka20021981

Бобров- д...л. Какой пенальти? Игра плечо в плечо. Не болею ни против Локо, ни за черноглазых. Просто смотрю футбол. такую чушь писать.... какой пенальти? Что выдумывать.

16:51

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