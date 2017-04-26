Кверквелия и Пейчинович - в центре обороны "Локомотива" на матч с ЦСКА

Стал известен стартовый состав "Локомотива" на матч 25-го тура чемпионата России против ЦСКА. В центре обороны красно-зеленых с первых минут сыграют Соломон Кверквелия и Неманья Пейчинович, так как Ведран Чорлука травмирован.

Полностью стартовый состав "Локомотива" выглядит следующим образом: Гильерме - Янбаев, Кверквелия, Пейчинович, В. Денисов - Майкон, Тарасов, И. Денисов, Фернандеш - Ал. Миранчук, Ари.

Матч ЦСКА - "Локомотив" состоится сегодня, 26 апреля, начало - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой игры.