Кверквелия и Пейчинович - в центре обороны "Локомотива" на матч с ЦСКА

Стал известен стартовый состав "Локомотива" на матч 25-го тура чемпионата России против ЦСКА. В центре обороны красно-зеленых с первых минут сыграют Соломон Кверквелия и Неманья Пейчинович, так как Ведран Чорлука травмирован.
Полностью стартовый состав "Локомотива" выглядит следующим образом: Гильерме - Янбаев, Кверквелия, Пейчинович, В. Денисов - Майкон, Тарасов, И. Денисов, Фернандеш - Ал. Миранчук, Ари.
Матч ЦСКА - "Локомотив" состоится сегодня, 26 апреля, начало - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой игры.
Состав красно-зеленых на дерби! Давайте, мужики! #ЦСКАЛоко pic.twitter.com/kkorO4RbBz– ФК Локомотив (@fclm_official) 26 апреля 2017 г.
баламошка
Шпасики, фас!
18:42