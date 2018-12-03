Кутепов, Селихов, Комбаров и Ханни рассказали, как выбирали свои игровые номера

Футболисты "Спартака" Илья Кутепов, Александр Селихов, Дмитрий Комбаров и Софьян Ханни на пресс-конференции в Москве рассказали о том, как выбирали себе игровые номера.

- Когда я начинал играть за основной состав "Спартака", то у меня был 18-й номер, - сказал Кутепов. - Потом я поменял его на 29-й. Это день моего рождения. Пусть он будет всегда со мной.

- Выбрал 57-й номер в честь родного города Орла, - ответил Селихов.

- Начал играть под 23 номер еще в 18 лет, - сказал Комбаров. - Этот номер начал приносить мне удачу. Правда, я мало верю в потусторонние силы, больше - в желание трудиться и работать. Под 23 номером я начал играть, а затем продолжил. Все складывалось хорошо.

- 94-й номер - это почтовый индекс моего родного города во Франции, - ответил Ханни. - В своей профессиональной карьере я всегда играл под этим номером. Он приносит мне удачу.

"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков после 16 туров.

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