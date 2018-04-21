Курбан Бердыев: "Задача "Рубина" в оставшихся матчах - стабилизировать игру"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев перед матчем 27-го тура чемпионата России против "Ростова" отметил, что его команда, скорее всего, не попадает в еврокубки по итогам текущего сезона.

- Игра для меня не принципиальная, она обычная, - сказал Бердыев в эфире телеканала "Наш футбол". - Шансы на еврокубки теоретические есть, но все-таки вряд ли мы туда попадем. Поэтому задача в оставшихся матчах - стабилизировать игру, это самое важное. Ребята хотят наладить взаимодействие и идут к этой задаче. Есть удовлетворение, что у ребят есть такое желание. Отсутствие Азмуна? Я уже говорил, что отсутствие одного или двух игроков не влияет на нашу подготовку.

