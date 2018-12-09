Курбан Бердыев: "Слава Аллаху, что победили"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча 17-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:1) отметил, что команде пришлось тяжело в концовке встречи. По словам специалиста, он рад за молодых футболистов, которые добились победы в такой сложной игре.

– Закономерна ли победа? Если считать закономерностью то, что команда как один пласталась и боролась, то победа закономерна, – отметил Бердыев в эфире телеканала "Матч Премьер". – Команда вжималась к воротам? Во втором тайме Иванович выдвинулся к нападающим. Я был вынужден опустить Камболова. Стали ниже играть.

В целом в конце матча было сложно. Слава Аллаху, что победили. Я благодарен Всевышнему, что наши воспитанники первый раз вышли в основном составе в такой тяжелейшей игре. Это у них первая победа. Я за них очень рад.