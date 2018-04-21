Курбан Бердыев: "Шекари? Азмун по молодости тоже играл неуверенно"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после ничьей в матче 27-го тура чемпионата России против "Ростова" (1:1) подчеркнул, что продолжит давать игровую практику молодым футболистам.

– Есть удовлетворение от первого тайма, от взаимодействий, во втором игра сбилась, – цитирует официальный сайт "Рубина" Бердыева. – Сейчас есть возможность давать играть молодым, Реза Шекари, Игорю Коновалову. Но как раз после замен игра сбилась. Ничья в целом закономерна.

– Оцените, пожалуйста, игру Реза Шекари. Ощущение, что он пока при выходе на поле волнуется.

– Да, есть такое. Если вы помните Азмуна по молодости, то же самое было. Он тоже поначалу играл неуверенно. Надо доверять, пока есть возможность. Нужна игровая практика.

– Действия Кудряшова и Граната в моменте с пропущенного гола – не уровень "Рубина".

– Нет. Там больше Егор Сорокин упустил игрока, и на дальней штанге преимущество в одного человека "Ростов" реализовал.

– Сейчас для "Рубина" не существует турнирной мотивации. Кому еще из молодых будете доверять, может быть, выпускать с первых минут?

– Коновалову, Шекари будем давать возможность. Голдобин неплохо выглядит в тренировочном процессе. Пока есть возможность, будем давать игровую практику.