Курбан Бердыев: "Шекари? Азмун по молодости тоже играл неуверенно"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после ничьей в матче 27-го тура чемпионата России против "Ростова" (1:1) подчеркнул, что продолжит давать игровую практику молодым футболистам.
– Есть удовлетворение от первого тайма, от взаимодействий, во втором игра сбилась, – цитирует официальный сайт "Рубина" Бердыева. – Сейчас есть возможность давать играть молодым, Реза Шекари, Игорю Коновалову. Но как раз после замен игра сбилась. Ничья в целом закономерна.
– Оцените, пожалуйста, игру Реза Шекари. Ощущение, что он пока при выходе на поле волнуется.
– Да, есть такое. Если вы помните Азмуна по молодости, то же самое было. Он тоже поначалу играл неуверенно. Надо доверять, пока есть возможность. Нужна игровая практика.
– Действия Кудряшова и Граната в моменте с пропущенного гола – не уровень "Рубина".
– Нет. Там больше Егор Сорокин упустил игрока, и на дальней штанге преимущество в одного человека "Ростов" реализовал.
– Сейчас для "Рубина" не существует турнирной мотивации. Кому еще из молодых будете доверять, может быть, выпускать с первых минут?
– Коновалову, Шекари будем давать возможность. Голдобин неплохо выглядит в тренировочном процессе. Пока есть возможность, будем давать игровую практику.
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http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/7797-kurban-berdyev-budem-davat-shans-molodym-igrokam