Курбан Бердыев: "Ругался не на Камболова, а на врача"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча 16-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0) признал, что замены усилили игру соперника. Также наставник казанцев назвал существенной потерю Руслана Камболова, который был заменен на Мийо Цаткаша на 81-й минуте игры.

– Есть удовлетворение от игры, за исключением концовок таймов. Тот принцип игры, который мы избрали – энергозатратный. Замены "Зенита" усилили игру.

– Показалось, что вы очень сильно ругались на Камболова...

– Я не Камболова ругал, а врача, который мог сделать паузу перед заменой Цакташа. Чтобы мы не играли в меньшинстве почти 4 минуты. Как раз в это время "Зенит" и прижал нас. Нужно было оказать ему помощь на поле.

– Не кажется ли вам, что замена Азмуна была запаздалой?

– Нет. Жемалетдинов играл неплохо. Особенно во втором тайме. Если бы не усталость, то эта пара доиграла бы до конца.

– Потеря Камболова была существенной?

– Да. Тройка Оздоев, М`Вила и Камболов очень объемная. С выходом Цакташа мы потеряли в перестроениях и пленник этим пользовался.

– Могут ли Жемалетдинов и Азмун играть вместе?

– Они могут играть вместе. (Артур ЕНИКЕЕВ).