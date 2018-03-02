Курбан Бердыев: "Рубин" удовлетворен трансферной кампанией"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев перед матчем 21-го тура чемпионата России против "Анжи" отметил, что встреча будет тяжелой и принципиальной. Специалист также добавил, что казанцы удовлетворены трансферной кампанией.

– Новички? Думаю, что у ребят есть понимание того, чего мы хотим, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Бердыев. – Ментально они нам подходят и будем надеяться, что они нам помогут

Мы думаем только о своих задачах, а не о сопернике. Матч с "Анжи" будет тяжелый и принципиальный. Что касается трансферной кампанией, то мы ею удовлетворены. Надеемся, что все будет нормально.

Трансляция матча "Анжи" - "Рубин"