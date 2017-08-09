Курбан Бердыев: "Играть в три форварда не рискованно, Жемалетдинов не нападающий"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев перед матчем 5-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что поставил Рифата Жемалетдинова в стартовый состав не из-за того, что он бывший игрок железнодорожников.

- Нет, три форварда это не рискованно, Жемалетдинов не нападающий, - сказал во флеш-интервью Бердыев. - Фактор экс-игрока "Локомотива"? никакого фактора не было, просто он в хорошем состоянии. Травмированные? Здесь есть определенная доля тех игроков, которые предрасположены к травмам.