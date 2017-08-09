19:49 | Футбол — РФПЛ

Курбан Бердыев: "Играть в три форварда не рискованно, Жемалетдинов не нападающий"


Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев перед матчем 5-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что поставил Рифата Жемалетдинова в стартовый состав не из-за того, что он бывший игрок железнодорожников.

- Нет, три форварда это не рискованно, Жемалетдинов не нападающий, - сказал во флеш-интервью Бердыев. - Фактор экс-игрока "Локомотива"? никакого фактора не было, просто он в хорошем состоянии. Травмированные? Здесь есть определенная доля тех игроков, которые предрасположены к травмам.

Напомним, что матч состоится сегодня, начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи

 
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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