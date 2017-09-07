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17:50 7 сентября | Футбол — РФПЛ

Курбан Бердыев: "Давно знаю Педро Рошу. Жду его в составе "Спартака"

Курбан БЕРДЫЕВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Курбан БЕРДЫЕВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в преддверии матча 9-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что стиль игры красно-белых остался прежним. Специалист подчеркнул, что, скорее всего, вернувшийся в команду защитник Сесар Навас будет задействован в предстоящей встрече.
 
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– "Спартак" – чемпион России, и этим все сказано. Перерыв на матчи сборных всегда сказывается при подготовке, – сказал Бердыев. – Работали теми, кто есть. К сожалению, есть травмированные игроки, но мы готовимся.

– Изменился ли соперник по сравнению с прошлым сезоном?

– Я слежу только за своей командой. Безусловно, изменения у них есть, но стиль игры остался прежним.

– Готов ли Навас?

– Еще не на сто процентов, но, скорее всего, мы будем его использовать.

– Изучили Педро Рошу?

– Я давно его знаю еще по чемпионату Бразилии. Нестандартный парень. Может отдать и забить. Мы его ждем.

– Для вас, как любителя итальянской школы, матч против Карреры особенный?

– Нет. Но итальянский футбол для меня наиболее приемлем.

– Азмун забил два гола за сборную...

– Он вернулся с травмой. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Напомним, что матч "Спартак" – "Рубин" состоится 9 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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maximalist

Ну-ну, посмотрим, что это за Рожа

20:55 7 сентября

kolan

эдпитер а я уж было подумал, что хоть сегодня на первой полосе не будет отдельной статьи о новом суперприобретении суперизвестного суперигрока Роши 18:57 Полно Вам, вон, у коней - Муса, Думбик, Хонда, Красич, Олич - суперизвестными суперигроками были? А вот как раз "Суперталанты" Калоуда, Янчик - не раскрылись :)

18:59 7 сентября

эдпитер

а я уж было подумал, что хоть сегодня на первой полосе не будет отдельной статьи о новом суперприобретении суперизвестного суперигрока Роши

18:57 7 сентября