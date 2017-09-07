Курбан Бердыев: "Давно знаю Педро Рошу. Жду его в составе "Спартака"

– "Спартак" – чемпион России, и этим все сказано. Перерыв на матчи сборных всегда сказывается при подготовке, – сказал Бердыев. – Работали теми, кто есть. К сожалению, есть травмированные игроки, но мы готовимся.
– Изменился ли соперник по сравнению с прошлым сезоном?
– Я слежу только за своей командой. Безусловно, изменения у них есть, но стиль игры остался прежним.
– Готов ли Навас?
– Еще не на сто процентов, но, скорее всего, мы будем его использовать.
– Изучили Педро Рошу?
– Я давно его знаю еще по чемпионату Бразилии. Нестандартный парень. Может отдать и забить. Мы его ждем.
– Для вас, как любителя итальянской школы, матч против Карреры особенный?
– Нет. Но итальянский футбол для меня наиболее приемлем.
– Азмун забил два гола за сборную...
– Он вернулся с травмой. (Артур ЕНИКЕЕВ)
Напомним, что матч "Спартак" – "Рубин" состоится 9 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
maximalist
Ну-ну, посмотрим, что это за Рожа
20:55 7 сентября
kolan
эдпитер а я уж было подумал, что хоть сегодня на первой полосе не будет отдельной статьи о новом суперприобретении суперизвестного суперигрока Роши 18:57 Полно Вам, вон, у коней - Муса, Думбик, Хонда, Красич, Олич - суперизвестными суперигроками были? А вот как раз "Суперталанты" Калоуда, Янчик - не раскрылись :)
18:59 7 сентября
эдпитер
а я уж было подумал, что хоть сегодня на первой полосе не будет отдельной статьи о новом суперприобретении суперизвестного суперигрока Роши
18:57 7 сентября