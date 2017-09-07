Курбан Бердыев: "Давно знаю Педро Рошу. Жду его в составе "Спартака"

– "Спартак" – чемпион России, и этим все сказано. Перерыв на матчи сборных всегда сказывается при подготовке, – сказал Бердыев. – Работали теми, кто есть. К сожалению, есть травмированные игроки, но мы готовимся.

– Изменился ли соперник по сравнению с прошлым сезоном?

– Я слежу только за своей командой. Безусловно, изменения у них есть, но стиль игры остался прежним.

– Готов ли Навас?

– Еще не на сто процентов, но, скорее всего, мы будем его использовать.

– Изучили Педро Рошу?

– Я давно его знаю еще по чемпионату Бразилии. Нестандартный парень. Может отдать и забить. Мы его ждем.

– Для вас, как любителя итальянской школы, матч против Карреры особенный?

– Нет. Но итальянский футбол для меня наиболее приемлем.

– Азмун забил два гола за сборную...

– Он вернулся с травмой. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Напомним, что матч "Спартак" – "Рубин" состоится 9 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.