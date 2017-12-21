Кто "рулит" селекцией в "Спартаке". Отвечает Леонид Федун

Владелец "Спартака" Леонид Федун во второй части интервью "СЭ" опроверг информацию о том, что в клубе была борьба за то, кто будет управлять трансферами. По словам президента красно-белых, все селекционные планы утверждаются на совете директоров.

- На одной из недавних пресс-конференций Каррера сказал, что дал распоряжение руководству продлить контракт с Таски. Как строятся взаимодействия в клубе, трасферами "рулит" главный тренер? – вопрос Федуну.

- Кто главный менеджер команды? Конечно, Массимо. Если он скажет, что этот игрок ему не нужен - мы его не купим. Если скажет, что нужен, и укладываемся в бюджет, то подпишем. Пример - тот же Петкович. У всех были сомнения, кроме Карреры. Ну вот, взяли серба. Такая же ситуация с Луизом Адриану, но он оказался хорошим лидером, хотя далеко не все были уверены в кандидатуре бразильца.

- Но сегодня Каррера менеджер, а завтра - нет. А деньги и клуб ваши.

- Есть Измайлов со своей командой, Сергей Родионов. Они делают заключение, соответствует игрок нашему уровню или нет.

– Есть мнение, что "Спартак" выглядел плохо из-за того, что в клубе шла внутренняя борьба за то, кто будет управлять трансферами и Каррера в ней участвовал.

– Это совершенно не соответствует действительности. Все селекционные планы утверждаются на совете директоров. Есть позиции, которые нужно было усилить и мы пытались сделать это. Из всех, кого хотели приобрести, не смогли купить только Луана.

Петкович? Это креатура главного тренера. Он и сейчас считает, что сделал все правильно: взяли Петковича – заиграл Ещенко. По рывкам и спринтам он второй после Промеса. В свои 33 года! (Максим МАКСИМОВ, Сергей ЕГОРОВ, Вячеслав КОРОТКИН)

Полная версия интервью Леонида Федуна – здесь