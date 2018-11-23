Кто придет в "Спартак". Инсайд "СЭ"

По данным обозревателя "СЭ" Сергея Егорова, "Спартак" намерен усилить несколько позиций. Прежде всего речь идет о краях обороны. На левый фланг рассматриваются кандидатуры Михаила Меркулова из "Урала" (24 года), Дмитрия Скопинцева из "Ростова" (21) и Евгения Чернова из "Зенита" (26). У первых двух действуют контракты с их клубами, у питерца договор с сине-бело-голубыми закончится в декаб-ре этого года.

Ищут красно-белые игрока и в атаку: одних только Зе Луиша и Луиза Адриану мало, к тому же бразилец, повторю, может покинуть команду. Правда, то, что подходящий вариант будет найден среди россиян, маловероятно.

О том, кто может покинуть "Спартак", – в материале здесь.