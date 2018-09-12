"Крылья Советов" внесли в заявку на сезон Молло и исключили Лорию

"Крылья Советов" сообщили, что внесли в заявку для участия в российской премьер-лиге 29-летнего французского полузащитника Йоана Молло, который будет выступать под номером 89.

В тоже время самарцы отзаявили 32-летнего грузинского вратаря Георгия Лорию, который выступал за "Крылья" с 2015 года и минувший сезон провел на правах аренды в "Анжи".

"Сегодня Лория прибыл в Самару из расположения сборной Грузии и тепло попрощался с партнерами по команде. "Крылья Советов" благодарят Гиорги Лория за выступление за наш клуб и желают ему дальнейших успехов в карьере!", - говорится в сообщении самарского клуба.

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