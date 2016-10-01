"Крылья" одержали первую победу в сезоне, обыграв "Анжи"

В матче 9-го тура чемпионата России "Анжи" на выезде уступил "Крыльям Советов" – 1:2. Голами у хозяев отметились Йоан Молло и Сергей Ткачев. У махачкалинцев единственный мяч записал на свой счет Бернард Бериша. Для самарцев эта победа стала первой в премьер-лиге в нынешнем сезоне. Этот успех позволил им покинуть последнее место в таблице, временно поднявшись на 14-ю строчку. "Анжи" пока идет на 7-й позиции.
Чемпионат России
Премьер-лига
9-й тур
"Крылья Советов" (Самара) – "Анжи" (Махачкала) – 2:1 (2:0)
Голы: Молло, 18 (1:0). Ткачев, 45+1 (2:0). Бериша, 90+1 (2:1).
"Крылья Советов": Лория, Цаллагов, Таранов, Бато, Надсон, Ятченко, Молло, Концедалов, Ткачев (Паскуато, 80), Мбакогу (Башкиров, 78), Корниленко.
"Анжи": Беленов, Паршивлюк, Лазич, Менса, Мусалов, Маевский (Бериша, 75), Ямбере, Гасанов, Иличевич, Тигиев (Гаджибеков, 56), Будковский (Боли, 46).
Предупреждения: Мусалов, 26. Паршивлюк, 43. Ткачев, 76. Гасанов, 80. Лазич, 90.
Судьи: ТУРБИН. Кобзев (все Москва), Глот (Ярославль).
1 октября. Самара. Стадион "Металлург".
Верю в Крылья
Кто о чем, а вшивый о бане......
17:10
andreichf
EVIL915 ИНК 16:31====К сожалению, в нашем чемпе нет Игроков типа Феррари, Мазерати, Ламборджини... Поэтому тюнинговоная Приора - реальное соответствие уровня лучших игроков РФПЛ. Ну а регион - он же за Анжи играет! Всё верно сказано... ============= да и увязнут эти игроки на наших полях как феррари на самарских дорогах )) да какой там феррари, не каждая приора до работы довезет ))
16:58
EVIL915
ИНК 16:31====К сожалению, в нашем чемпе нет Игроков типа Феррари, Мазерати, Ламборджини... Поэтому тюнинговоная Приора - реальное соответствие уровня лучших игроков РФПЛ. Ну а регион - он же за Анжи играет! Всё верно сказано...
16:52
andreichf
ИНК Зачем так комментировать матч дебилы.Зачем сравнивать Беришу с тюнингованной приорой с регионом 05? Бараны вы реально больны руссофобией. ===================== да вообще не надо слушать комментаторов, надо смотреть в живую!!!
16:52
ИНК
Зачем так комментировать матч дебилы.Зачем сравнивать Беришу с тюнингованной приорой с регионом 05? Бараны вы реально больны руссофобией.
16:31