Кристиан Паскуато: "Карреру знаю, но у меня нет его контактов"

Нападающий "Крыльев Советов" Кристиан Паскуато после поражения от ЦСКА (1:2) в матче 21-го тура чемпионата России заявил, что ему очень понравился стадион армейцев. Также футболист отметил, что не общался лично с наставником "Спартака" Массимо Каррерой после ухода из "Ювентуса".

– Вы забивали трем лидерам чемпионата России: "Зениту", "Спартаку" и ЦСКА. Это связано с особым настроем или с везением?

– Думаю, этого хотела судьба.

– Итальянцы – достаточно эмоциональная нация. Перед матчем вы очень эмоционально общались по "Скайпу". Вам добавила эмоций новая арена, ведь всегда приятно играть при большом количестве зрителей на новых стадионах?

– Играть на таких стадионах – это фантастика! Я видел и другие хорошие арены в России. Думаю, домашней команде играть здесь было еще лучше.

– С Массимо Каррерой вы как-то общаетесь?

– Нет. Я его, конечно, знаю, поскольку он работал с Конте, когда я был в "Ювентусе" два месяца. Но у меня нет ни его номера телефона, ни контактов.

– Если выбирать из трех матчей: "Наполи" – "Ювентус", "Спартак" – "Оренбург" и "Челси" – "Кристал Пэлас", какой вам интереснее?

– Сердце мне говорит: "Наполи" – "Ювентус". (Елена ГРИГОРЕВСКАЯ)