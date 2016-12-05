18:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Крицюк и Газинский - в стартовом составе "Краснодара" против "Крыльев Советов"

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Стал известен стартовый состав "Краснодара" на домашний матч 17-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов". На острие атаки команды Игоря Шалимова с первых минут сыграет Федор Смолов.

Основной состав: Крицюк – Енджейчик, Гранквист, Налду, Калешин – Каборе – Измайлов, Газинский, Жоаузинью, Ахмедов – Смолов.

Запасные: Синицын, Адамов, Мартынович, Торбинский, Гогличидзе, Эбуэ, Окриашвили, Быстров.

Напомним, что 27-летний полузащитник "быков" Юрий Газинский в матче 15-го тура чемпионата России против "Зенита" получил перелом носа. Опорный полузащитник сине-бело-голубых Хави Гарсия ударил россиянина локтем в лицо, в результате чего тот на какое-то время потерял сознание. За этот инцидент испанец был дисквалифицирован на два матча. Сообщалось, что наказание Гарсии может вырасти до шести игр, если Газинский не сможет вернуться к тренировкам в течение 15 календарных дней.

Трансляция матча "Краснодар" - "Крылья Советов"

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

инвалида заставляют играть! да ещё и Быстров со сломанным ребром в запасе!

18:27

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