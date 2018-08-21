Краснодарский ресторатор пострадал от болельщиков "Спартака"

Болельщик "Краснодара" Тахир Холикбердиев, владеющий рестораном в Москве, пострадал от фанатов "Спартака". Сторонникам красно-белых не понравились комментарии Холикбердиева в Твиттере о судействе в матче 4-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Спартаком".

Спартаковские болельщики написали ряд негативных отзывов в Google о ресторане Холикбердиева, после чего рейтинг заведения значительно упал.

Ранее нападающий "Краснодара" Ари назвал судейство в матче со "Спартаком" "позором для российского футбола". На 90-й минуте встречи бразилец упал в штрафной площади соперника после стыка с форвардом красно-белых Квинси Промесом, а затем был удален за удар головой в челюсть защитнику Самюэлю Жиго.

"Краснодар" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России на данный момент, "Спартак" - второй.

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