"Краснодар" – "Урал": система ВАР за арбитра Иванова – Куэва симулировал

Как стало известно "СЭ", система ВАР, которая установлена на арене "Краснодара", подтвердила правоту Сергея Иванова, сегодня не назначившего 11-метровый удар в ворота "Урала" в матче 16-го тура чемпионата России (2:0).

Планируется, что будущей весной видеоповторы, возможно, разрешат использовать в играх завершающих раундов Кубка страны и стыковых матчах между командами премьер-лиги и первого дивизиона. Пока оборудование для работы видеоарбитров есть только на стадионе в Краснодаре. Его тестируют и заодно обучают судей в режиме офлайн.

С помощью этой системы ВАР и имеющихся видеозаписей сегодня было поддержано решение судьи Иванова. Он на 61-й минуте матча "Краснодар" – "Урал" (2:0) в сложнейшей ситуации в штрафной площади гостей не назначил пенальти в ворота "Урала", определив симуляцию со стороны Куэвы, и наказал игрока "быков" желтой карточкой за неспортивное поведение.

Видеоповторы убедили в правоте Иванова: защитник "Урала" Михаил Меркулов не коснулся своей ногой ноги соперника. Полузащитник "быков" Кристиан Куэва упал сам. (Александр Бобров)