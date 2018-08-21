"Краснодар" после матча со "Спартаком" ищет психолога

"Краснодар" после поражения от "Спартака" (0:1) в четвертом туре российской премьер-лиги открыл вакансию спортивного психолога. Объявление опубликовано на портале HeadHunter 20 августа. Встреча прошла 18 августа.

Соискатель должности должен иметь высшее психологическое образование и опыт работы со спортсменами.

В его обязанности будет входить работа, направленная на сохранение психического, соматического и социального благополучия воспитанников клубной академии; определение факторов, препятствующих развитию личности воспитанников и принятие мер по оказанию им различного вида психологической помощи; проведение психологической диагностики различного профиля и предназначения.

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