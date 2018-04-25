"Краснодар" попрощается с Лаборде после матча с "Локомотивом"

В разговоре с корреспондентом "СЭ" Екатериной Потаповой пресс-атташе "Краснодара" Денис Данильченко заявил, что на матч с "Локомотивом" запланированы те же мероприятия, которые клуб всегда проводит, однако после игры состоится торжественное прощание с нападающим "быков" Рикардо Лаборде.

– У нас очень много мероприятий на каждом матче, – отметил Данильченко. – Перед каждой домашней игрой мы публикуем на официальном сайте список всех мероприятий, которые будут организованы. Могу немного приоткрыть завесу тайны, что после окончания матча с "Локомотивом" состоится, скажем так, прощание с Рикардо Лаборде, у которого завершается контракт по окончании этого сезона. Что касается "Локомотива", то к нам никто не обращался по поводу проведения каких-либо мероприятий, связанных с возможным чемпионством этой команды. На этот матч большинство билетов уже продано, ожидается аншлаг.