"Краснодар" переиграл "Стремсгодсет" в товарищеском матче

В товарищеском матче "Краснодар" одолел "Стремсгодсет" со счетом 2:1 на сборе в испанской Марбелье. В составе "быков" отличились полузащитник Вандерсон и нападающий Федор Смолов.

У норвежцев забил форвард Эрик Андерсен.

Следующая контрольная игра у "Краснодара" 8 февраля против венгерского "Видеотона".

Товарищеский матч

"Краснодар" - "Стремсгодсет" - 2:1 (2:1)

Голы: Андерсен, 5 (0:1). Вандерсон Масиэл, 30 (1:1). Смолов, 42 - с пенальти (2:1).

"Краснодар": Крицюк, Шишкин, Гранквист, Грицаенко (Мартынович, 79), Мамаев, Каборе (Янбаев, 64), Петров, Перейра, Классон, Вандерсон Масиэл, Смолов (Жоаузинью, 64).

Удаление: Педерсен (Стремсгодсет), 41.

06 февраля. Марбелья. Стадион Dama de Noche.