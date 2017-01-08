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"Краснодар" на первом сборе сыграет с "Хэнанем" и "Пахтакором"

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Игроки "Краснодара" 9 января выйдут из отпуска и пройдут медицинское обследование, сообщает пресс-служба клуба. 11 января команда отправится на первый зимний сбор в Абу-Даби, где проведет две недели. За это время "быки" сыграют два товарищеских матча - против китайского "Хэнаня" и узбекского "Пахтакора".

Второй сбор "Краснодара" пройдет с 29 января по 10 февраля в Испании. Команда расположится в нескольких километрах от Марбельи, где уже проводила сбор год назад. "Быки" здесь проведут шесть спаррингов. Среди соперников - венгерский "Видеотон", хорватский "Осиек" и чешская "Славия". Заключительный этап подготовки "Краснодар" проведет на своей базе. 

Дополнительная информация

http://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=127842

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