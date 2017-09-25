"Краснодар" - болельщикам "Зенита": реакция непонятна, такое не должно повториться впредь

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг выступил с объяснением в связи с инцидентом, произошедшим на матче 11-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:2).
Напомним, что во время второго тайма болельщики гостей в полном составе покинули свой сектор. По информации "СЭ", это произошло из-за того, что некоторые фанаты не смогли пройти на трибуну. Уже на выходе со стадиона произошла стычка петербургских фанатов с местным ОМОНом. Отмечалось, что одного из болельщиков повалили на землю и нанесли ему тяжелые травмы, в том числе сломав ногу.
– По регламенту мы должны предоставить болельщикам гостевой команды не менее 10 процентов мест от общей вместимости арены, то есть применительно к нашему стадиону эта цифра составляет примерно 3300 мест, – цитирует Хашига официальный сайт "Краснодара". – В преддверии матча, как это обычно происходит, мы связались с "Зенитом" и получили от их отдела по работе с болельщиками информацию в письменной форме, что на игре ожидается не более тысячи поклонников команды из Санкт-Петербурга. По предварительному согласованию с "Зенитом" им было выделено именно такое количество билетов – одна тысяча, бесплатно.
Поскольку мы, как и вся премьер-лига, боремся за посещаемость матчей, то для заполнения стадиона все остальные билеты были пущены в свободную продажу. Наш стадион позволяет варьировать размер сектора для гостевых болельщиков. Перед самой игрой нас поставили в известность, что фанатов приехало больше заявленного числа. Но допускать в сектор больше тысячи людей мы, естественно, не могли из соображений безопасности.
У нас нормальные отношения с болельщиками "Зенита". И нам непонятна реакция фанатов клуба из Санкт-Петербурга, которая привела к небольшому возгоранию в гостевом фан-секторе. Тем более что болельщики "Зенита" недавно сами получили новый стадион, и они должны понять, насколько это болезненно для нас. Мы считаем, что такое не должно повториться впредь.
"Ландскрона": "Не пускать фанатов из Петербурга - распоряжение Галицкого"
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https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=130029
osiris100000
Dr.Nevr Бомжи оборзели...им бесплатные билеты дали столько сколько попросили----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------для умственно отсталых еще раз: краснодар предоставляет бесплатные билеты по своей воле и не только болелам Зенита, его об этом никто не просит(одно условие-хорошее поведение в секторе)это его личное дело-захотели подарили, не захотели то продали, но при любом раскладе они ОБЯЗАНЫ предоставить болельщикам команды гостей 10% от вместимости стадиона и не имеют права продавать эти 10% своим болельщикам
17:35
Левша
Valdemarson--------------Нагородили огородов и запретов,а теперь на стадион в выездном варианте практически не попасть.Раньше в день матча всегда работала касса на гостевую трибуну,где можно было спокойно билет купить приехав в день-день.Сейчас не реально,если ты не живёшь в Питере,а если Зенит играет в Москве с ЦСКА или Спартаком,то и в Питере практически не реально,они он-лайн уходят за полтора часа,в будний, рабочий день.Как болельщику проживающему не в Питере попасть на матч Зенита в Краснодаре?Забронировать билет на сайте Зенита,распечатать бронирование и ехать с распечаткой в Питер билет выкупить?Сам видел как в Москве,на суперкубок с ЦСКА в 2016 году,люди бегали с этими распечатками вокруг Локомотива не зная где обилетить подобные распечатки.Что вы творите,господа футбольные функционеры?Из-за ваших непродуманных решений на футбол скоро не попасть будет совсем,особенно в выездном варианте.А хулиганы,как попадали,так и будут попадать,об этом говорит и последнее Евро,об этом говорят и сгоревшие кресла в Краснодаре.
17:34
Dr.Nevr
Бомжи оборзели...им бесплатные билеты дали столько сколько попросили, а остальное коль им не надо стали продавать местным...так как на халяву так еще толпа приперлась что то требовать...пусть с руководством Зенита обиды свои разъясняют, либо в след.раз платят за билеты! И будет им 3300мест! Только вот тогда приедет наверно человек 500)) они же на халяву только падки))
17:24
crazysun78
Бакланы те еще свиньи...
17:22
osiris100000
bright болотные газы на мозг действуют, еще раз билеты бесплатные выделяет Краснодар============================================================================================================ для тех кто по прежнему в танке: никто не просил его выделять бесплатные билеты, это его жест доброй воли к болелам команд гостей. Хоть платно хоть бесплатно роли не играет в том что 10% билетов должны быть выделены для фанатов команды гостей и никакой доширак не имеет права их продать болелам своей команды
17:11
bright
Bibigon2000 болотные газы на мозг действуют, еще раз билеты бесплатные выделяет Краснодар, а не какой не клуб гостей выкупает. Вы попробуйте в гостевой сектор попасть например на МЮ в Москве. Билеты болельщикам из России продают туда только если ты зарегестрирован как фанат на сайте МЮ как минимум за 20 фунтов в год. Причем это сделать нужно было заранее, а не после того как МЮ попал в группу с ЦСКА. Так что Зениту нужно лучше организовывать, а так пока похоже на то, что халявщики хотели бесплатные билеты урвать.
16:57
Гаттузо Крут!!!!!!#!
хашингович небось на этих билетах хотел бабла по легкому срубить. Мда. Арутюнян совсем бычков распустил. Может все родственники вах захотели на халяву сходить.
16:52
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Так-то пускать гостевую квоту в продажу западло. Но хашинг все пояснил конечно. По регламенту квота для того и определена! Когда у нас из команд не имеющих много болел пустовал целый сектор ,туда билеты своим не продавали. Надо просрочку оштрафовать за нарушение регламента по распределению билетов. хашинг ты борись со вшами в своей голове ,а за посещаемость борются болельщики ,а ты никто.
16:50
Bibigon2000
писать можно что угодно,но есть требования УЕФА-10 % гостевая квота. и это не бесплатные билеты-выкупил клуб приезжий часть из них,для организованных болельщиков,остальные должны быть доступны в продаже для болельщиков именно гостей,а все остальное-это жидовские отмазки хашигов всяких.
16:46
Valdemarson
энильдо "Краснодар" нарушил всё, что можно, и теперь делает вид, что виноваты другие, а не "Краснодар"? В Питере никогда такого не было прежде и не будет теперь: даже если приезжают десять болельщиков клуба-соперника, их всё равно размещают на своем секторе, а вокруг - зоны безопасности. Безопасность прежде всего, а не погоня за прибылью. Что, "Краснодар" много выиграл за счет неприбытия болельщиков другой команды? Конечно, нет. За бесплатные билеты - спасибо, но положено выделять 10 процентов - будьте любезны выполнять. 16:15 ______________ Если приезжают 10 болельщиков - значит это не топ-клуб, значит не будет аншлага. 10 человек легко разместить где угодно. Пример - в 2001 году малочисленная группа (не более 30 чел.) болельщиков Кубани добралась на кубковый матч в Питер, свободных мест было немало, и в итоге разместили в VIP-ложе, попросив вести себя прилично. В Краснодаре происходит аналогично, только к VIPам не подсаживают, времена не те. Это с одной стороны. С другой стороны - держать свободными 3000 мест, чтобы на них разместилась 1000 человек - нелогично. Особенно с учётом того, что ожидался аншлаг (а он и случился). Т.е. условные 2000 жителей города Краснодара, желающие посмотреть на лидера первенства могли не попасть на стадион из-за гипотетической возможности прибытия нужного количества болельщиков соперника. И были бы пустые сектора - ну нелогично. Повторюсь - хочешь на футбол - приди и купи билет, тем более, что цена вопроса всего-то 400-500 рублей. А 1000 болельщиков Зенита разместили бесплатно, согласно письма из Зенита. Что же нарушил Галицкий?
16:38
romy4_84
одного не могу понять - чего хотели те, кто ушли с трибун, оставив зенит вообще без поддержки. хотели, чтобы им разрешили посадить на коленки оставшиеся 2000? или этот демарш был направлен на руководство зенита, что согласовало всего 1000?
16:38
Valdemarson
А что, прибывшие из других городов болельщики Зенита не знают, что на стадион пускают по билетам? У них коммунизм настал? Нет билета - давай, до свидания. А бесплатно (по доброй воле Галицкого) пускают организованных болел от клуба, инфу о количестве также получили от клуба, в письменном виде. За пару-тройку дней до матча открылась онлайн-продажа билетов. Кассы работали до конца первого тайма. Какие вопросы? Болелы одного из клубов уже просохатили бесплатное посещение стадиона Краснодар из-за своего поведения.
16:23
энильдо
"Краснодар" нарушил всё, что можно, и теперь делает вид, что виноваты другие, а не "Краснодар"? В Питере никогда такого не было прежде и не будет теперь: даже если приезжают десять болельщиков клуба-соперника, их всё равно размещают на своем секторе, а вокруг - зоны безопасности. Безопасность прежде всего, а не погоня за прибылью. Что, "Краснодар" много выиграл за счет неприбытия болельщиков другой команды? Конечно, нет. За бесплатные билеты - спасибо, но положено выделять 10 процентов - будьте любезны выполнять.
16:15
Левша
Сам бывал несколько раз в Краснодаре,на футбольных матчах Зенита и могу сказать,что на трибуне находятся не только приехавшие с Питера и взявшие билет,но и болельщики Зенита с самого Краснодарского Края,ближайшего Ставропольского Края,с Крыма (с Керчи).Они не могут приобрести билет в Питере,о них не мог знать Зенит,но должны были понимать в ФК"Краснодар".По сути,хозяева,стремясь за прибылью,создали конфликт,а теперь пытаются смягчить последствия.
15:44
Помпей
3000 должны выделить это есть квота 10%,а потом заявлять что кто то мол сказал,что будет только 1000 это попытка отмазаться.У меня например друзья поехали из ставрополя болеть за зенит и об них тоже в фк краснодар знали?Выделите сколько должны мест и точка,а потом уже смотрите по факту сколько болельщиков приедет!
15:37
самарец
всё по делу сказано Ибо не фиг ездить больше выделенных мест
15:25