Сегодня состоится матч 11-го тура чемпионата России между "Динамо" и ЦСКА. Встреча в Химках начнется в 16.30 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Динамо" - ЦСКА
Прогноз Winline – П1 4.70 – Н 3.34 – П2 1.76
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - ЦСКА.
Прямая трансляция матча "Динамо" - ЦСКА – в субботу, 23 сентября, на каналах "Матч ТВ" и "Наш футбол".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Динамо": Шунин - Козлов, Хольмен, Шуньич, С. Терехов - Тьям, Соу - Темников, Зотов, Соснин - Вандерсон.
ЦСКА: Акинфеев - Игнашевич, В. Березуцкий, Васин - Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Натхо, Щенников - Витинью, Жамалетдинов.
ПОТЕРИ: Панченко, Рыков (оба - травма) - Головин (дисквалификация)
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
С учетом Кубка России "Динамо" не забивает голов на протяжении четырех матчей, и "засуха" в атаке бело-голубых достигла 393 минут.
В этом сезоне у ЦСКА пятидесятипроцентный результат в дерби: проигрыш "Локомотиву" и победа над "Спартаком".
ПРОГНОЗ
Дмитрий РАДЧЕНКО, экс-форвард "Зенита", "Спартака" и сборной России:
1:1 Московское дерби, особенный матч. Думаю, здесь будет ничья. Да, "Динамо" потеряло Панченко, но это не помешает ему сыграть с повышенной самоотдачей.
Сергей ЯРЕМЕНКО, корреспондент "СЭ":
1:2 Динамовцы традиционно хорошо играли против ЦСКА Слуцкого, но Гончаренко очков им не отдаст.