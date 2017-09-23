Сегодня состоится матч 11-го тура чемпионата России между "Динамо" и ЦСКА. Встреча в Химках начнется в 16.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Динамо" - ЦСКА

Прогноз Winline – П1 4.70 – Н 3.34 – П2 1.76

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - ЦСКА.

Прямая трансляция матча "Динамо" - ЦСКА – в субботу, 23 сентября, на каналах "Матч ТВ" и "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Динамо": Шунин - Козлов, Хольмен, Шуньич, С. Терехов - Тьям, Соу - Темников, Зотов, Соснин - Вандерсон.

ЦСКА: Акинфеев - Игнашевич, В. Березуцкий, Васин - Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Натхо, Щенников - Витинью, Жамалетдинов.

ПОТЕРИ: Панченко, Рыков (оба - травма) - Головин (дисквалификация)

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

С учетом Кубка России "Динамо" не забивает голов на протяжении четырех матчей, и "засуха" в атаке бело-голубых достигла 393 минут.

В этом сезоне у ЦСКА пятидесятипроцентный результат в дерби: проигрыш "Локомотиву" и победа над "Спартаком".

ПРОГНОЗ

Дмитрий РАДЧЕНКО, экс-форвард "Зенита", "Спартака" и сборной России:

1:1 Московское дерби, особенный матч. Думаю, здесь будет ничья. Да, "Динамо" потеряло Панченко, но это не помешает ему сыграть с повышенной самоотдачей.

Сергей ЯРЕМЕНКО, корреспондент "СЭ":

1:2 Динамовцы традиционно хорошо играли против ЦСКА Слуцкого, но Гончаренко очков им не отдаст.