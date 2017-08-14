Сегодня состоится матч 6-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и "Уралом". Встреча в Туле начнется в 19.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Арсенал" - "Урал"

Прогноз Winline – П1 2.48 – Н 2.83 – П2 3.09

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" - "Урал".

Прямая трансляция матча "Арсенал" - "Урал" – в понедельник, 14 августа, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Арсенал": Габулов - Комбаров, Беляев, Сунзу, Александров - Бурчану - Ткачев, Чаушич, Максимов, Шевченко - Джорджевич.

"Урал": Годзюр - Кулаков, Балажиц, Ароян, Меркулов - Емельянов, Фидлер - Димитров, Бикфалви, Григорьев - Ильин.

ПОТЕРИ: Берхамов, Григалава (оба - травма), Расич (под вопросом) - Манучарян (травма).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Арсенал" сумел одержать победу над "Уралом" лишь с четвертой попытки. В первых трех матчах противостояния туляки дважды проиграли екатеринбуржцам и один раз свели встречу вничью.

На старте чемпионата "Арсенал" еще ни разу не забивал больше одного гола за игру.

В прошлом сезоне "Урал" смог набрать лишь одно очко в противостоянии с "Арсеналом". На своем поле екатеринбуржцы добыли ничью, а в Туле уступили со счетом 0:2.

"Урал" чаще всех в премьер-лиге играет вничью. Екатеринбуржцы 4 раза делили очки с соперниками.

ПРОГНОЗ

Олег КОРНАУХОВ, бывший защитник "Торпедо" и ЦСКА:

2:1. "Урал" показывает хороший футбол, стабильно набирает очки. Но "Арсенал" дома почти не проигрывает. Полагаю, и в этот раз сработает фактор своего поля.

Александр КРУЖКОВ, обозреватель "СЭ":

1:1. Думаю, после этого тура "Урал" сохранит дерзкий нолик в графе "поражения". Особенно если будет играть с таким же задором и огнем, как против "Зенита".