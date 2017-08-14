Сегодня состоится матч 6-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и "Уралом". Встреча в Туле начнется в 19.30 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Арсенал" - "Урал"
Прогноз Winline – П1 2.48 – Н 2.83 – П2 3.09
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" - "Урал".
Прямая трансляция матча "Арсенал" - "Урал" – в понедельник, 14 августа, на канале "Наш футбол".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Арсенал": Габулов - Комбаров, Беляев, Сунзу, Александров - Бурчану - Ткачев, Чаушич, Максимов, Шевченко - Джорджевич.
"Урал": Годзюр - Кулаков, Балажиц, Ароян, Меркулов - Емельянов, Фидлер - Димитров, Бикфалви, Григорьев - Ильин.
ПОТЕРИ: Берхамов, Григалава (оба - травма), Расич (под вопросом) - Манучарян (травма).
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
"Арсенал" сумел одержать победу над "Уралом" лишь с четвертой попытки. В первых трех матчах противостояния туляки дважды проиграли екатеринбуржцам и один раз свели встречу вничью.
На старте чемпионата "Арсенал" еще ни разу не забивал больше одного гола за игру.
В прошлом сезоне "Урал" смог набрать лишь одно очко в противостоянии с "Арсеналом". На своем поле екатеринбуржцы добыли ничью, а в Туле уступили со счетом 0:2.
"Урал" чаще всех в премьер-лиге играет вничью. Екатеринбуржцы 4 раза делили очки с соперниками.
ПРОГНОЗ
Олег КОРНАУХОВ, бывший защитник "Торпедо" и ЦСКА:
2:1. "Урал" показывает хороший футбол, стабильно набирает очки. Но "Арсенал" дома почти не проигрывает. Полагаю, и в этот раз сработает фактор своего поля.
Александр КРУЖКОВ, обозреватель "СЭ":
1:1. Думаю, после этого тура "Урал" сохранит дерзкий нолик в графе "поражения". Особенно если будет играть с таким же задором и огнем, как против "Зенита".