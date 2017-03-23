Корниленко тренировался в общей группе игроков "Крыльев Советов"

После трех выходных дней "Крылья Советов" приступили к подготовке к матчу 21-го тура чемпионата России против ЦСКА, информирует клубная пресс-служба. В сегодняшней тренировке приняли участие все игроки, кроме футболистов, находящихся в расположении своих национальных сборных, а также Сергея Ткачева и Александра Глеба, которые восстанавливаются после травм.

В общую группу самарцев вернулся нападающий Сергей Корниленко, который из-за повреждения не принимал участия в первых трех играх после возобновления чемпионата.