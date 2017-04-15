Конюхов заменил Лорию в воротах "Крыльев" на матч с "Анжи"

Стали известны составы "Анжи" и "Крыльев Советов" на матч 23-го тура чемпионата России. С первых минут на поле в составе махачкалинцев появятся два бывших игрока самарцев - вратарь Давид Юрченко и хавбек Павел Яковлев. Еще два экс-футболиста "Крыльев" - Дмитрий Кудряшов и Браун Форбс - остались в запасе.

Место в воротах самарцев впервые в текущем чемпионате займет Евгений Конюхов. Основной голкипер Георгий Лория остался в запасе.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Анжи": Юрченко - Паршивлюк, Фибель, Жиров, Мусалов - Хубулов, Брызгалов, Тетрашвили, Яковлев - Будковский, Асильдаров.

Запасные - Фильцов, Гулиев, Долгов, Прудников, Форбс, Дудиев, Гасанов, Кацаев, Белый, Хадарцев, Кудряшов, Лях.

"Крылья Советов": Конюхов - Ятченко, Надсон, Божин, Зотов - Брюно, Зуев, Бато, Мияйлович - Паскуато, Корниленко.

Запасные - Лория, Шильников, Башкиров, Таранов, Чочиев, Садик, Глеб, Цвейба, Кудряшов, Ткачев, Визнович.

Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Анжи" - "Крылья Советов"