Константин Зырянов: "Конечно, я желаю Семаку возглавить "Зенит"

Главный тренер "Зенита-2" Константин Зырянов сказал, что желает Сергею Семаку возглавить первую команду. На данный момент специалист работает с "Уфой".

- Имя нового главного тренера "Зенита" до сих пор не названо, но есть список из претендентов, и в нем присутствует ваш товарищ Сергей Семак. Это лучшая кандидатура?

- Вы загоняете меня в угол. Честно говоря, я не знаю, какие кандидатуры. Кто остался в "списке трех"? И есть ли там Семак? Никто же не знает, кто в "списке трех". Назовите их имена - будем рассуждать. Конечно, я желаю Сергею возглавить основной "Зенит", но от меня мало что зависит, - цитирует Зырянова "Р-Спорт".

По окончании сезона пост главного тренера "Зенита" покинул Роберто Манчини, который возглавил сборную Италии.

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