Константин Сарсания: "Зенит" не ведет переговоров с "Кайратом" по Аршавину"

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания рассказал "СЭ", что клуб не ведет переговоров с "Кайратом" о возвращении полузащитника Андрея Аршавина. Также он опроверг интерес к защитнику "Интера" Андреа Раноккиа.

– Информация о переговорах с "Кайратом" не соответствует действительности, – сказал Сарсания. – Я просто позвонил Андрею поинтересоваться его делами, его физическим состоянием. Мы ограничились просто разговором без всякого продолжения.

– Это значит, что Аршавин не вернется в "Зенит"?

– Вы знаете, никогда не говори "никогда". Но пока вопрос о его возвращении не стоит.

– Насколько "Зениту" интересен Раноккиа?

– Мы им не интересуемся.

Напомним, что Аршавин выступал за "Зенит" с 2000 по 2008 год, в 2012 году, а также с 2013 по 2015 год. Футболист перешел в "Кайрат" в 2016 году, его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2017 года. (Павел ГУРЕВИЧ)