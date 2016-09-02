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Константин Сарсания: "По итогам летнего трансферного окна ЦСКА не стал сильнее"

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Главный тренер "Спартака" Массимо КАРРЕРА и новобранец красно-белых бразилец ФЕРНАНДУ.Летняя селекция: "Спартак" – "хорошо", "Рубину" – "неуд"

Известный эксперт в трансферных делах, экс-спортивный директор "Динамо" и "Зенита" Константин Сарсания отметил, что ЦСКА не смог усилить состав в период летнего межсезонья. Специалист подчеркнул, что арендованный у "Монако" Ласина Траоре пока не выглядит заменой проданному в "Лестер" Ахмеду Мусе.

– Если смотреть на тех футболистов, кто постоянно играет, то состав ЦСКА особо не претерпел изменений, – сказал Сарсания. – Мусу заменил Траоре, только забить новичку не удалось ни разу и усилением его трансфер пока не выглядит. У ЦСКА стабильный и опытный состав, но по итогам летней кампании чемпион сильнее не стал. (Сергей АСТАХОВ)

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