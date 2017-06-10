Константин Сарсания: "Не хочу сказать ничего плохого о Васине, но вариант с ним "Зенит" не рассматривает"

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания отметил, что клуб рассматривал кандидатуру защитника ЦСКА Виктора Васина, который является воспитанником питерцев. Игрок сборной России начинал карьеру в "Смене", а в 2006 году перебрался в "Спартак" из Нальчика. Также 28-летний футболист выступал за "Нижний Новгород", "Мордовию" и "Уфу".

- Мы не ставили перед собой задачу возвращать именно Виктора Васина, - приводит "Спорт день за днем" слова Сарсании. - Не хочу ничего плохого о нем сказать, но вариант с ним не рассматривался.