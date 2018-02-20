Константин Рауш: "Надеюсь сыграть за сборную России на чемпионате мира"

Защитник московского "Динамо" Константин Рауш заявил, что надеется добиться хороших результатов с новой командой, чтобы попасть в состав сборной России на чемпионат мира-2018. Напомним, что 27-летний футболист перешел в столичный клуб из "Кельна" этой зимой.

– Очень рад перейти в "Динамо". Для меня самое главное – делать хорошие передачи, я считаю, что это самое главное на моей позиции, – сказал Рауш официальному каналу "Динамо" в Youtube. – Я очень долго играл на позиции полузащитника, для меня нет особой разницы, где играть. Надеюсь добиться хороших результатов с Динамо и сыграть за сборную России на чемпионате мира.