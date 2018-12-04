Кононов рассказал о встречах с Романцевым и болельщиками "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что ему удалось встретиться с экс-рулевым красно-белых Олегом Романцевым. 52-летний специалист также добавил, что по инициативе руководства клуба провел встречу с болельщиками.

- С Романцевым удалось поговорить, - сказал Кононов в интервью Владимиру Стогниенко для программы "Футбол Россия" на телеканале "Россия 24". - У нас была одна встреча. Считаю Романцева одним из лучших тренеров России. Для меня было честью познакомиться с ним. Мы обсудили много вопросов.

С болельщиками состоялась встреча по инициативе руководства клуба, в частности, Леонида Федуна. Впечатления? Позитивные. Я увидел большую заинтересованность фанатов в том, чтобы команда делала результат, чтобы все были неравнодушными. Фанаты хотят качественной игры, которая приносила бы им удовольствие. Эту тему мы обсудили. Они спрашивали, в какой мы будем играть футбол, а также задавали вопросы, связанные с игроками.

"Спартак" занимает 4-е место в премьер-лиге, имея в активе 25 очков после 16 туров.

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