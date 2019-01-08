Кононов рассказал, какие молодые игроки едут на сбор "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что на предстоящий сбор команды, который пройдет в ОАЭ, отправится ряд молодых игроков. В частности, новички красно-белых хавбеки Максим Глушенков и Наиль Умяров, а также полузащитник Михаил Игнатов.

- В Эмиратах команде предстоит выполнять много игровых заданий, и для этого необходимо четыре вратаря, - приводит слова Кононова официальный сайт "Спартака". - Так как Ребров пока вне общей группы, то берем двух молодых голкиперов - Терешкина и Шитова.

С нами отправляются также несколько перспективных защитников. Считаю, им пора не просто тренироваться с первой командой, а конкурировать с более опытными, уже сложившимися игроками.

Полузащитники Глушенков и Умяров - наши дебютанты, клуб приобрел их у "Чертанова". В первой части сезона они хорошо проявили себя в первом дивизионе, и мы хотим поближе с ними познакомиться.

Если говорить об Игнатове, то важно отметить, что он не играл в последних матчах прошлого года, так как в силу своего возраста был к тому моменту перенагружен и уступал в тренировочном процессе конкурентам. Но сейчас начинается новый этап, и Михаил должен доказать, что в первой команде на него не зря обратили внимание.

Напомним, первый сбор "Спартака" пройдет с 9 по 16 января в Дубае. Красно-белые занимают 4-е место в чемпионате России, имея в активе 28 очков после 17 туров.

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